Выборы2019

Выборы

21:59 21.04.2019

Омбудсмен Денисова по состоянию на 20:00 воскресенья получила более 250 обращений о нарушениях избирательных прав

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Омбудсмен Денисова по состоянию на 20:00 воскресенья получила более 250 обращений о нарушениях избирательных прав

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова по состоянию на 20:00 воскресенья в день второго тура президентских выборов получила 252 обращения граждан о нарушениях их избирательных прав.

"С 7:00 до 20:00 часов поступило 200 телефонных обращений и 52 электронных. В целом 252 обращения", - говорится на сайте омбудсмена.

Как отмечается, больше всего избиратели жалуются на неточности в списках. В частности, на технические ошибки, опечатки в ФИО, дате рождения и адресе проживания.

Также граждане жалуются на отказ в голосовании по месту пребывания.

Кроме того, были обращения об отсутствии доступа к избирательному участку лиц с инвалидностью.

Теги: #денисова #омбудсмен #выборы
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