Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73%, у Порошенко – 25,5% - итоговые данные Национального экзит-пола

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с поддержкой 73% избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 25,5%, свидетельствуют итоговые данные Национального экзит-пола.

Такие результаты опроса по состоянию на 20:00 воскресенья были обнародованы на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Испорченных бюллетеней - 1,5%.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

Ранее наибольшее количество голосов в истории независимой Украины получил на первых президентских выборах в 1991 году Леонид Кравчук – за него тогда проголосовали 19,6 млн или 61,6% избирателей в первом туре.