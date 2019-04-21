Выборы2019

Выборы

21:44 21.04.2019

Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

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Зеленский анонсирует "мощную информационную войну" для прекращения огня на Донбассе

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский анонсирует начало информационной кампании, целью которой является завершение боевых действий на Донбассе.

"Мы будем делать очень мощную информационную войну по поводу того, чтобы завершить огонь на Донбассе", - сказал В.Зеленский на брифинге в воскресенье вечером в Киеве.

При этом он призвал присутствующих на пресс-конференции журналистов принять участие в этом: "Нам будет необходима ваша помощь, и это будет в ближайшее время".

"Мы вам расскажем наш план действий", - добавил он.

Теги: #тишина #зеленский #донбасс #информвойна
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