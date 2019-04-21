Зеленский: Я должен и буду защищать украинский язык

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский пообещал защищать украинский язык и высказывается в поддержку языкового законопроекта.

"Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать", - сказал В.Зеленский на брифинге в воскресенье вечером в Киеве

"Мы за закон об украинском языке. Но сейчас этот законопроект находится в Верховной Раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы", - также заявил он.