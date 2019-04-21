ЗЕЛЕНСКИЙ: ЛУЦЕНКО - СТАРАЯ КОМАНДА, МЫ БУДЕМ НАЗНАЧАТЬ НОВЫХ ЛЮДЕЙ

Экзит-пол, обнародованный на телеканале "112.Украина": Зеленский победил во всех макрорегионах Украины
Порошенко прогнозирует сильную оппозицию Зеленскому и заявляет о готовности оказывать поддержку в отвечающих интересам Украины действиях
Порошенко: Выборы прошли честно, прозрачно, в соответствии с европейскими стандартами, в условиях войны мы сохранили демократию
Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что
Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что
Экзит-пол, обнародованный на телеканале "112.Украина": Зеленский победил во всех макрорегионах Украины
На выборах президента Украины на 20:00 проголосовали 57,55% избирателей по данным трех округов – ЦИК
Порошенко: Часть судей КС переориентировались на новую власть и намерены отменить е-декларирование для чиновников
Порошенко прогнозирует сильную оппозицию Зеленскому и заявляет о готовности оказывать поддержку в отвечающих интересам Украины действиях
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