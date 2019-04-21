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21:12 21.04.2019

Новый президент Украины должен продолжать европейский путь страны - экс-премьер Литвы

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Новый президент Украины должен продолжать европейский путь страны - экс-премьер Литвы

Экс-премьер-министр Литвы, депутат Сейма Андрюс Кубилюс считает, что новый президент Украины должен продолжать европейский путь Украины и готовиться к экзамену от президента России Владимира Путина.

"Что самое главное для нового президента – это продолжать тот же европейский путь, не соблазниться большими внутренними битвами с бывшими (представителями власти - ИФ). Второе – нужно быть готовым, что господин Путин сделает какой-то экзамен очень быстро, к этому нужно готовиться", - сказал АКубилюс агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье в штабе Зе!Команды.

Он также рассказал, что лично не встречался еще с побеждающим по результатам экзит-полов кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским.

"Мы не знаем, сумеем ли мы в этот раз встретиться. Мы знаем некоторых людей из его команды, и они знают наши планы", - сообщил А.Кубилюс.

Депутат Сейма также подчеркнул, что Запад не должен оставить Украину. "Из нашего опыта, в 93-м году ЕС сразу после наших таких выборов неожиданных очень четко сказал, что есть возможность для нас стать членами Евросоюза, и для нас это стало основой межпартийного консенсуса", - рассказал экс-премьер Литвы.

Он также проинформировал, что литовская делегация будет встречаться с западными партнерами. "Мы будем встречаться также с западными амбасадами, как раз относительно того, что должен делать Запад. Что вот после таких выборов нельзя отстраняться и оставлять Украину саму собой", - отметил А.Кубилюс.

Теги: #президент #кубилюс #евроинтеграция
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