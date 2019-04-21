В полицию Харькова за день поступило 11 сообщений о минировании, из них 8 не подтвердилось

Сотрудники Нацполиции вместе с профильными службами проверяют в воскресенье вечером поступившую информацию о минировании трех объектов в Харькове.

Как сообщает в воскресенье вечером отдел коммуникаций ГУ Нацполици в Харьковской области, речь идет об отеле на ул.Шевченко, кинотеатре в торговом центре "Дафи" на ул. Героев Труда и торговом центре "Французский бульвар" по ул.Академика Павлова.

Всего в течение дня в полицию поступило 11 сообщений о минировании объектов (аэропорта, 6 отелей, 3 торговых центров и кинотеатра) в городе. Правоохранители закончили проверку 7 сообщений, ни одно из них не подтвердилось. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.