Выборы2019

Выборы

21:08 21.04.2019

В полицию Харькова за день поступило 11 сообщений о минировании, из них 8 не подтвердилось

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Сотрудники Нацполиции вместе с профильными службами проверяют в воскресенье вечером поступившую информацию о минировании трех объектов в Харькове.

Как сообщает в воскресенье вечером отдел коммуникаций ГУ Нацполици в Харьковской области, речь идет об отеле на ул.Шевченко, кинотеатре в торговом центре "Дафи" на ул. Героев Труда и торговом центре "Французский бульвар" по ул.Академика Павлова.

Всего в течение дня в полицию поступило 11 сообщений о минировании объектов (аэропорта, 6 отелей, 3 торговых центров и кинотеатра) в городе. Правоохранители закончили проверку 7 сообщений, ни одно из них не подтвердилось. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #уик #минирование #выборы #харьков
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