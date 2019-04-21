Порошенко призывает международное сообщество поддерживать Украину на пути в ЕС и НАТО, невзирая ни на что

Кандидат на пост президента Украины, действующий глава государства Петр Порошенко призывает международное сообщество поддержать евроатлантический курс Украинского государства с учетом неопределенно ситуации, сложившейся ввиду победы Владимира Зеленского на выборах президента.

"Я хочу призвать международное сообщество помочь Украине сохранить выбор, который сделала Украина, соблюдать курс в ЕС и НАТО: пожалуйста, оставайтесь с Украиной, несмотря ни на что", - сказал П.Порошенко в пресс-центре своего избирательного штаба в воскресенье вечером, обращаясь к иностранным журналистам на английском языке.

Он отметил, что результаты президентских выборов поставили Украину в неопределенную ситуацию, развитие которой сложно спрогнозировать.

"Мы видим очень большой знак вопроса относительно курса Украины в ЕС и НАТО … мы понимаем, что в Кремле могут сейчас радоваться результатам выборов, поскольку могут считать, что когда к власти придет новый неопытный президент, Украина попадет под сферу влияния России", - сказал П.Порошенко.