Экзит-пол, обнародованный на телеканале "112.Украина": Зеленский победил во всех макрорегионах Украины

Шоумен Владимир Зеленский во втором туре выборов президента Украины с 73,7% победил действующего главу государства Петра Порошенко (26,3%), свидетельствуют данные экзит-пола, обнародованные на телеканале "112.Украина".

Согласно ним, наибольшую поддержку В.Зеленский получил в южных и восточных областях – соответственно 86% и 88%, тогда как за действующего президента в этих регионах голоса отдали соответственно 14% и 12%.

В центральных областях, по данным этого экзит-пола, В.Зеленский победил со счетом 72,3% на 27,7%, а в западных - 56,4% на 43,6%.

По информации телеканала, заказчиками экзит-пола выступили американская компания Global Management Association и британское издание The Independent.

В рамках экзит-пола планировали опросить 16 тыс. избирателей на выходе из 500 избирательных участков по всей территории Украины за исключением оккупированного Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Статистическая погрешность экзит-пола составит 1,7%, сообщал телеканал.

Опрос планировалось проводить путем тайного голосования. "Каждый желающий принять участие в экзит-поле будет самостоятельно заполнять анкету с вопросами и опускать ее в специальный бокс", - сказано в сообщении.

Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. В бюллетень для голосования было внесено рекордное в истории Украины число кандидатов – 39. Изначально их было зарегистрировано 44, но в последнюю неделю срока, отведенного для возможности снятия с выборов, ЦИК отменила регистрацию 5 кандидатов по их собственному желанию.

По итогам голосования 31 марта шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко заручились наибольшей поддержкой избирателей - 30,24% и 15,95% голосов соответственно.