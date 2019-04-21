Выборы2019

Выборы

20:45 21.04.2019

На выборах президента Украины на 20:00 проголосовали 57,55% избирателей по данным трех округов – ЦИК

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Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 20:00 воскресенья составила 57,55% по данным трех избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно информации на табло, уже поступили данные об активности избирателей из 3 округов в 2 областяхУкраины. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

В Донецкой области явка составила 58,05%, а в Луганской - 49,03%.

Теги: #явка #цик
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