Порошенко: Я не ухожу из политики, я буду бороться за Украину

Проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что не намерен покидать политику.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства – так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики", - сказал он сразу после объявления результатов экзит-полов в своем штабе в воскресенье.

"Я остаюсь в политике, буду бороться за Украину и хочу отдельно пояснить почему: потому что наша команда должна защитить те достижения, которые мы с вами совместно с украинским народом отвоевали в чрезвычайно сложных условиях за эти 5 лет", - сказал П.Порошенко.

По его словам, необходимо защитить европейскую и евроатлантическую стратегию, "те рубежи, на которые мы вышли за эти 5 лет, и которые сейчас, к сожалению, поставлены под угрозу".

"Наша команда будет их защищать. Наша команда будет защищать курс на членство в Евросоюзе и НАТО", - подчеркнул П.Порошенко.

"И если не будут имплементированы подписанные Минские соглашения, в том числе и Украиной, наша команда будет защищать продолжение режима санкций", - добавил он.