Выборы2019

Выборы

19:32 21.04.2019

В штаб Зеленского приехали члены его команды, кандидата ждут к 20.00

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В штаб Зеленского приехали члены его команды, кандидата ждут к 20.00

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского собирается все больше журналистов и гостей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в настоящее время в штабе В.Зеленского, который расположен в ТРЦ "Парковый" возле "знаменитой вертолетной площадки" в центре Киева находится несколько сотен человек, присутствует большое количество украинских и зарубежных журналистов, которые ждут прибытия к 20.00 самого В.Зеленского, чтобы услышать его первые комментарии по обнародованным экзит-полам и реакцию на ожидаемые результаты выборов.

В штаб В.Зеленского приехал также ряд членов его команды, в частности экс-министр финансов Александр Данилюк и экс-член НАПК Руслан Рябошапка. Также приехал один из участников "Кваратала 95" Александр Пикалов.

Присутствующие в штабе журналисты гости общаются между собой, записывают комментарии у членов команды В.Зеленского, также они могут провести свободное время, играя в настольные теннис, футбол и баскетбол.

После 19.00 также начался турнир в настольный теннис, аналогичный тому, что проходил перед первым туром, за право играть с В.Зеленским и в случае победы получить первоочередную возможность взять у него интервью.

Теги: #зе_команда #зеленский #штаб
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