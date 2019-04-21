Военные в зоне ООС хотели бы голосовать на выборах по удостоверению офицера – представитель омбудсмена

На спецучастках в зоне проведения операции объединенных сил нарушений в ходе голосования во втором туре выборов президента не зафиксировано, однако военнослужащие изъявили желание в будущем голосовать по удостоверению офицера, сообщил представитель омбудсмена в делах защиты прав военнослужащих Олег Трохименко.

"Жалоб от военнослужащих мониторы не получали. Документы у всех были в наличии. Но в личных беседах военнослужащие отмечали, что было бы целесообразно на следующих выборах позволить им голосовать по удостоверениям офицера. Поскольку паспорта они оставляют в местах дислокации", - цитирует О.Трохименко сайт омбудсмена.

По его словам, все мероприятия по обеспечению свободного волеизъявления военнослужащих были выполнены, обеспечены все организационные и материальные требования.