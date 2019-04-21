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19:08 21.04.2019

Полиция проверила пять сообщений о минировании во Львове, все оказались ложными

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Полиция проверила пять сообщений о минировании объектов во Львове, однако ни одно из них не подтвердилось, сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

"21 апреля в период с 13.20 до 17.30 в полицию поступило пять анонимных сообщений о минировании объектов во Львове: двух торгово-развлекательных центров, вокзала и дважды – международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого", - говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители обследовали здания и прилегающие территории, однако взрывоопасных или подозрительных предметов не обнаружили. В ходе проверки было эвакуировано более 10 тыс. человек. Сейчас полицейские устанавливают личности анонимов, которые предоставили ложные сообщения о минировании.

Теги: #минирование #полиция #выборы
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