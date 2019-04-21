Выборы2019

Выборы

18:47 21.04.2019

В харьковскую полицию поступило 65 сообщений о нарушениях, связанных с выборами

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В харьковскую полицию поступило 65 сообщений о нарушениях, связанных с выборами

По состоянию на 18.00 воскресенья в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 65 сообщений о нарушениях, связанных с выборами.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, почти треть сообщений (21) связана с нарушениями в списках избирателей. Люди также жалуются на проведение незаконной агитации и фотографирование бюллетеней (по 7 обращений). Кроме того, зафиксировано по одному случаю порчи бюллетеня и ненадлежащего опечатывания избирательных урн.

Все эти факты зарегистрированы в журнале единого учета заявлений и сообщений отделов полиции. Правоохранители проводят проверку.

Теги: #полиция #выборы #харьковщина #нарушения
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