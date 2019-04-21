Последним в мире на выборах президента Украины открылся участок в Сан-Франциско - посольство

Заграничный избирательный участок №900091 (г.Сан-Франциско, США) на выборах президента Украины начал свою работу последним в мире, сообщает посольство Украины в США на странице в Фейсбуке.

"Заграничная избирательная участковая комиссия 900091 начала свою работу в 8 утра и будет работать до 8 вечера. Чтобы проголосовать, необходимо иметь действительный заграничный паспорт Украины и быть в списках избирателей", - сказано в сообщении на странице этого участка в Фейсбуке.

В настоящее время в Сан-Франциско 8:26 утра.