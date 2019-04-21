Омбудсмен Денисова получила 212 обращений по нарушению избирательных прав

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова по состоянию на 17:00 в день второго тура президентских выборов получила 212 обращений от граждан по поводу нарушения избирательных прав.

"Больше всего граждане Украины жалуются на неточности в списке избирателей. В частности, технические ошибки, описки в ФИО, дате рождения и адресе проживания избирателей. Таких обращений было 74", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Кроме того, граждане жалуются на отказ в голосовании по месту пребывания (17 обращений), а также на отсутствие доступа к избирательному участку лиц с инвалидностью и на несвоевременное открытие участка.

Офис омбудсмена в день выборов президента работает с 7:00 до 22:00. В период до 17:00 поступило 170 обращений по телефону и 42 электронных.