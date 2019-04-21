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18:11 21.04.2019

Украинский военный получил ранения вследствие одного обстрела боевиков в зоне ООС – штаб

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Незаконные вооруженные формирования с начала суток в воскресенье один раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток враг один раз нарушил режим прекращения огня. (…) В результате обстрела один военнослужащий объединенных сил получил ранения", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице ООС в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ обстреляли позиции объединенных сил вблизи населенного пункта Катериновка из автоматических станковых гранатометов, автоматического стрелкового и снайперского оружия. На провокацию противника подразделения объединенных сил дали адекватный ответ, потери боевиков уточняются.

"Ситуация в районе проведения операции объединенных сил остается контролируемой", - подчеркнули в штабе ООС.

Теги: #оос #ситуация
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