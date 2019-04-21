Жители оккупированного Крыма, проголосовавшие на выборах президента Украины в Каланчаке, получили подарок

Жители оккупированного Российской Федерацией Крыма, голосовавшие на выборах президента Украины вблизи административной границы с полуостровом, получили в подарок мотанки-ангелочки.

"Пгт Каланчак, Херсонская область. Самый большой участок в поселке - в Доме культуры. В 8:00 утра ее открыли гимном Украины. На этом участке голосуют многие крымчане: Каланчак расположен близко к оккупированному Крыму", - написала Интернет-пользователь Ольга Волынец на странице "Объективный Крым" в соцсети Facebook.

По ее словам, крымчане "приезжают в вышиванках с желто-голубыми лентами и глазами, полными слез". "Говорят, что преодолевают сотни километров, чтобы отдать свой голос, и совершенно не могут понять, почему мы здесь, на свободной земле, не можем пройти 100 метров, чтобы проголосовать за свое будущее. Говорят, что едут, потому что не могут смотреть, как вслед за Крымом мы теряем Украину", - добавила она.

По словам О.Воронец, на участке крымчанам подарили мотанки-ангелочки "в знак того, что Украина о них не забывает".