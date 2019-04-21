Под Луцком автобус столкнулся с пикапом, три человека погибли - полиция

Три человека погибли и несколько госпитализированы в результате столкновения автомобиля "Volkswagen Caddy" и рейсового автобуса сообщением "Луцк-Тернополь" в с.Крупа Луцкого района Волынской области в воскресенье, 21 апреля, во второй половине дня, сообщает сектор коммуникации полиции Волынской области.

"По предварительной информации, водитель и двое пассажиров легкового автомобиля погибли, еще один пассажир автомобиля "Volkswagen Caddy" госпитализирован. Пострадали в ДТП также и некоторые пассажиры автобуса. Их доставили в больницу для предоставления медицинской помощи и прохождения обследования", - говорится в сообщении.

На месте события работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП. Решается вопрос внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть нескольких лиц).