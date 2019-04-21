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17:45 21.04.2019

В харьковскую полицию поступило 10 сообщений о минировании, 6 из них не подтвердились

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Информация о закладке взрывчатки в торговом центре "Аве Плаза" на ул.Сумская и гостиницах на ул. Харьковских дивизий и проспекте Гагарина в Харькове не подтвердилась.

"На территории гостиницы по ул.Харьковских дивизий было осмотрено около 6 тыс.кв.м общей площади здания и 1,5 тыс.кв.м прилегающей территории, эвакуировано 60 граждан. В торговом центре на ул.Сумская осмотрено более 22 тыс. кв.м общей площади здания и 1200 кв. м прилегающей территории, эвакуировано 1500 человек.

На территории отеля по проспекту Гагарина правоохранители осмотрели около 5 тыс.кв.м общей площади здания и 5 тыс.кв.м в прилегающей территории, эвакуировали 30 граждан. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Всего в течение дня в полицию поступило 10 сообщений о минировании объектов (аэропорта, 6 отелей, 2 торговые центры и кинотеатра). Правоохранители закончили проверку 7 сообщений, ни одно из них не подтвердилось. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

По состоянию на 17:30 полиция проверяет информацию о минировании двух отелей и кинотеатра.

Теги: #минирование #харьков
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