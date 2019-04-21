"Опора" зафиксировала вброс бюллетеней на участке в селе Теплое на Луганщине

Наблюдатель Гражданской сети "Опора" зафиксировал вброс бюллетеней на избирательном участке в селе Теплое (Станично-Луганский район Луганской области). Это нарушение осуществил один из членов избирательной комиссии.

Как сообщает сайт "Опоры", в 114 избирательном округе на участке №440543 наблюдатель "Опоры" зафиксировал пачку бюллетеней, находившихся в урне для голосования.

Во время выяснения ситуации у членов комиссии в адрес наблюдателя были высказаны пожелания "закрыть глаза на ситуацию и не вызывать полицию".

"После того, как представитель "Опоры" отказался от предложенного варианта и позвонил в полицию, один из членов комиссии признался, что это он совершил вброс бюллетеней в пользу одного из кандидатов", - сказано в сообщении.

На данном участке работает полиция, которая получает объяснения от члена комиссии, бросившего бюллетени, выясняет мотивы и обстоятельства произошедшего и дает правовую оценку ситуации.