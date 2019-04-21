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Выборы

17:40 21.04.2019

Замглавы Запорожского облсовета показал в соцсетях фото своего избирательного бюллетеня, что имеет признаки админнарушения – "Опора"

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Заместитель главы Запорожского областного совета Владислав Марченко продемонстрировал в соцсетях фото своего избирательного бюллетеня с отметкой за одного из кандидатов в президенты Украины, что имеет признаки административного правонарушения.

Как сообщила координатор Гражданской сети "Опора" в Запорожской области Анна Дворная, В.Марченко, представляющий в Запорожском облсовете Объединение "Самопомич" опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото своего заполненного избирательного бюллетеня с подписью "Володя, только не подведи". Также чиновник нелицеприятно высказался о другом кандидате в президенты.

По мнению наблюдателей "Опора", такие действия чиновника в день голосования могут содержать признаки административного правонарушения в части проведения предвыборной агитации, что может повлиять на избирателей в процессе выборов.

По данным Главного управления Нацполиции в Запорожской области, по состоянию на 14.30 в регионе зарегистрировано 34 сообщения о возможных нарушениях законодательства во время голосования. Среди нарушений - фотографирование бюллетеней, попытки вынести бюллетени с избирательного участка.

Полиция проверяет информацию о нарушениях.

По одному из нарушений - попытке вынести избирательные бюллетени с избирательного участка - открыто одно уголовное производство по ст.158-1 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более чем один раз).

Теги: #нарушение #выборы #чиновник
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