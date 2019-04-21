Выборы2019

Выборы

17:30 21.04.2019

На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,26% избирателей по данным всех округов – ЦИК

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Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,26% по данным всех 199 избирательных округов по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Винницкой области явка составила 45,52%, в Волынской - 43,77%, Днепропетровской - 50,90%, Донецкой - 44,82%, Житомирской - 44,63%, Закарпатской - 29,64%, Запорожской - 50,80%, Ивано-Франковской - 37%, Киевской - 48,55%, Кировоградской - 47,73%, Луганской - 45,05%, Львовской - 40,34%, Николаевской - 48,33%.

Одесская область показала явку 43,96%, Полтавская - 50,37%, Ровенская - 42,26%, Сумская - 47,93%, Тернопольская - 40,79%, Харьковская– 48,18%, Херсонская - 45,54%, Хмельницкая - 44,85%, Черкасская область - 47,34%, Черновицкая - 34,93%, Черниговская - 48,55%, г.Киев - 46,14%.

Как сообщалось, в первом туре выборов президента Украины, который проходил 31 марта, явка избирателей по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,08% по данным 198 избирательных округов. Таким образом, по данным с подавляющего большинства округов, явка избирателей во втором туре выборов по состоянию на 15:00 на 0,18 процентных пунктов больше, чем в первом туре.

Теги: #явка #выборы #цик
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