Выборы2019

Выборы

17:29 21.04.2019

У Зеленского напоминают избирателям, что нужно голосовать за, а не против какого-то кандидата, и не поддаваться на манипуляции

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У Зеленского напоминают избирателям, что нужно голосовать за, а не против какого-то кандидата, и не поддаваться на манипуляции

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напоминает избирателям, что во втором туре выборов нужно голосовать за, а не против какого-то кандидата, и не поддаваться на соответствующую манипуляцию.

"Распространяют такую информацию, такая "креативная технология", что в бюллетене нужно ставить отметку против кого-то. Обращаемся ко всем избирателям, что нужно голосовать за, не нужно никого вычеркивать и не нужно ничего писать в бюллетене", - сказал на брифинге в воскресенье в штабе В.Зеленского координатор "Зе Команды" Александр Корниенко.

Теги: #зекоманда #зеленский #голосование #штаб
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