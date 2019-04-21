У Зеленского напоминают избирателям, что нужно голосовать за, а не против какого-то кандидата, и не поддаваться на манипуляции

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напоминает избирателям, что во втором туре выборов нужно голосовать за, а не против какого-то кандидата, и не поддаваться на соответствующую манипуляцию.

"Распространяют такую информацию, такая "креативная технология", что в бюллетене нужно ставить отметку против кого-то. Обращаемся ко всем избирателям, что нужно голосовать за, не нужно никого вычеркивать и не нужно ничего писать в бюллетене", - сказал на брифинге в воскресенье в штабе В.Зеленского координатор "Зе Команды" Александр Корниенко.