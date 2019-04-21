В ЦИК пока не поступали жалобы относительно хода избирательного процесса – секретарь Центризбиркома

Центральная избирательная комиссия констатирует, что на данный момент в Центризбирком не поступало жалоб относительно прохождения избирательного процесса.

"В Центральную избирательную комиссию на данный момент не поступило никаких жалоб относительно прохождения избирательного процесса", - сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая на брифинге в ЦИК в воскресенье.

По ее словам, есть место типичным сообщениям в правоохранительные органы относительно разных нарушений, но они не системные и их меньше, чем было в первом туре.

В то же время, она отметила, что выборы проходят в штатном режиме, на данный момент не фиксируются системные нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования.