В ЦИК пока не поступали жалобы относительно хода избирательного процесса – секретарь Центризбиркома
Центральная избирательная комиссия констатирует, что на данный момент в Центризбирком не поступало жалоб относительно прохождения избирательного процесса.
"В Центральную избирательную комиссию на данный момент не поступило никаких жалоб относительно прохождения избирательного процесса", - сказала секретарь Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая на брифинге в ЦИК в воскресенье.
По ее словам, есть место типичным сообщениям в правоохранительные органы относительно разных нарушений, но они не системные и их меньше, чем было в первом туре.
В то же время, она отметила, что выборы проходят в штатном режиме, на данный момент не фиксируются системные нарушения, которые могли бы повлиять на результаты голосования.