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17:20 21.04.2019

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215 человек

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По меньшей мере 215 человек погибли в результате восьми взрывов, прогремевших на Шри-Ланке в день Пасхи, передают в воскресенье местные СМИ.

Еще около 500 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 207 жертвах терактов.

СМИ также сообщают, что среди жертв числятся иностранцы: речь идет о гражданах США, Нидерландов, Китая, Пакистана, Марокко, Индии, Бангладеш, а также о подданных Японии и Великобритании.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Местная полиция задержала семь человек, предположительно, причастных к терактам.

Теги: #шри #рост #взрывы #жертвы #ланка
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