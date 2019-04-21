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16:57 21.04.2019

Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

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Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

Избирательный участок в с.Лебединское Волновахского района Донецкой области после 16 часов начал свою работу.

"УИК №140379, размещенная в с.Лебединское Волновахского района, в 16.15 начала свою работу, количество избирателей 188, получено бюллетеней 208", - сообщает МВД Украины.

Эту информацию сообщила также глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук.

"Благодаря слаженной, а главное - оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции, удалось сформировать состав участковой комиссии. По состоянию на 16:00 она открыта, и желающие из числа 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", - написала она в Фейсбуке.

Т.Слипачук напомнила, что в воскресенье с утра этот участок не начал работу (единственный по всей Украине, который не открылся).

"Причин этому несколько. Но всё же основная – участок находится вплотную к линии разграничения", - указала глава ЦИК.

Как сообщалось, избирательный участок в с.Лебединское с утра не начал свою работу. Полиция открыла в связи с этим уголовное производство по ст.157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя).

Теги: #мвд #выборы #работа #лебединское #участок
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