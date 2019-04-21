Избирательные правонарушения не носят системный характер, на результат выборов не повлияют – МВД

В Министерстве внутренних дел Украины отмечают отсутствие системных правонарушений, связанных с избирательным процессом при повторном голосовании на президентских выборах в Украине.

"В настоящее время ситуация остается спокойной и находится под полным контролем правоохранительных органов. По состоянию на 16.00 в органы Национальной полиции поступило 816 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в воскресенье на брифинге в Киеве.

По его словам, лидируют по количеству правонарушений Днепропетровская область, Киев и Донецкая область.

"Открыто 10 уголовных производств… 8 – незаконное использование избирательного бюллетеня и заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности гражданам (Донецкая и Херсонская области)", - добавил он.

З.Шкиряк также напомнил, что на одного из кандидатов в президенты составлен протокол об административном правонарушении.

"Массовых фальсификаций не зафиксировано…. Правонарушения не носят системный характер… Никакого влияния на результат выборов не будут иметь", - подчеркнул З.Шкиряк.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко проинформировал о конкретных случаях нарушений. Так, по его словам, полиция установила и задержала человека, который взял бюллетень и сбежал на одном из участков в Киевской области.

Как рассказал А.Шевченко, в Херсоне работали взрывотехнические службы, проверяя информацию о "минировании" Каховской гидроэлектростанции с требованием прибытия на место одного из кандидатов. Информация о минировании не подтвердилась.

Говоря о курьезных случаях, директор департамента коммуникации рассказал, что в Днепропетровской области женщина пыталась съесть бюллетень. "Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она испортила бюллетень, выразив какие-то свои мысли в письменном виде на этом бюллетене, потом пыталась съесть бюллетень. Наблюдатели отреагировали", - рассказал А.Шевченко.