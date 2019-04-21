Выборы2019

Выборы

16:55 21.04.2019

Избирательные правонарушения не носят системный характер, на результат выборов не повлияют – МВД

2 мин читать
Избирательные правонарушения не носят системный характер, на результат выборов не повлияют – МВД

В Министерстве внутренних дел Украины отмечают отсутствие системных правонарушений, связанных с избирательным процессом при повторном голосовании на президентских выборах в Украине.

"В настоящее время ситуация остается спокойной и находится под полным контролем правоохранительных органов. По состоянию на 16.00 в органы Национальной полиции поступило 816 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", - рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк в воскресенье на брифинге в Киеве.

По его словам, лидируют по количеству правонарушений Днепропетровская область, Киев и Донецкая область.

"Открыто 10 уголовных производств… 8 – незаконное использование избирательного бюллетеня и заведомо неправдивое сообщение об угрозе безопасности гражданам (Донецкая и Херсонская области)", - добавил он.

З.Шкиряк также напомнил, что на одного из кандидатов в президенты составлен протокол об административном правонарушении.

"Массовых фальсификаций не зафиксировано…. Правонарушения не носят системный характер… Никакого влияния на результат выборов не будут иметь", - подчеркнул З.Шкиряк.

Директор департамента коммуникации МВД Артем Шевченко проинформировал о конкретных случаях нарушений. Так, по его словам, полиция установила и задержала человека, который взял бюллетень и сбежал на одном из участков в Киевской области.

Как рассказал А.Шевченко, в Херсоне работали взрывотехнические службы, проверяя информацию о "минировании" Каховской гидроэлектростанции с требованием прибытия на место одного из кандидатов. Информация о минировании не подтвердилась.

Говоря о курьезных случаях, директор департамента коммуникации рассказал, что в Днепропетровской области женщина пыталась съесть бюллетень. "Женщина была в состоянии алкогольного опьянения. Она испортила бюллетень, выразив какие-то свои мысли в письменном виде на этом бюллетене, потом пыталась съесть бюллетень. Наблюдатели отреагировали", - рассказал А.Шевченко.

Теги: #зорян_шкиряк #нарушения #мвд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:15 21.04.2019
Омбудсмен Денисова получила 212 обращений по нарушению избирательных прав

Омбудсмен Денисова получила 212 обращений по нарушению избирательных прав

18:05 21.04.2019
Жители оккупированного Крыма, проголосовавшие на выборах президента Украины в Каланчаке, получили подарок

Жители оккупированного Крыма, проголосовавшие на выборах президента Украины в Каланчаке, получили подарок

17:49 21.04.2019
В полицию поступило 938 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 12 уголовных дел – Нацполиция

В полицию поступило 938 сообщений о нарушениях на выборах, открыто 12 уголовных дел – Нацполиция

17:40 21.04.2019
Замглавы Запорожского облсовета показал в соцсетях фото своего избирательного бюллетеня, что имеет признаки админнарушения – "Опора"

Замглавы Запорожского облсовета показал в соцсетях фото своего избирательного бюллетеня, что имеет признаки админнарушения – "Опора"

17:35 21.04.2019
Украинцы в Австралии завершили голосование, большинство поддержало Порошенко – посольство

Украинцы в Австралии завершили голосование, большинство поддержало Порошенко – посольство

17:30 21.04.2019
На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,26% избирателей по данным всех округов – ЦИК

На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,26% избирателей по данным всех округов – ЦИК

17:24 21.04.2019
В ЦИК пока не поступали жалобы относительно хода избирательного процесса – секретарь Центризбиркома

В ЦИК пока не поступали жалобы относительно хода избирательного процесса – секретарь Центризбиркома

17:17 21.04.2019
На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,26% избирателей по данным всех округов – ЦИК

На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,26% избирателей по данным всех округов – ЦИК

16:57 21.04.2019
Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

16:43 21.04.2019
Кернес прогнозирует более высокую явку по Харькову, чем в первом туре

Кернес прогнозирует более высокую явку по Харькову, чем в первом туре

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украинцы в Австралии завершили голосование, большинство поддержало Порошенко – посольство

На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,26% избирателей по данным всех округов – ЦИК

Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

Выборы в настоящее время проходят в штатном режиме - ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинский военный получил ранения вследствие одного обстрела боевиков в зоне ООС – штаб

Под Луцком автобус столкнулся с пикапом, три человека погибли - полиция

В харьковскую полицию поступило 10 сообщений о минировании, 6 из них не подтвердились

"Опора" зафиксировала вброс бюллетеней на участке в селе Теплое на Луганщине

У Зеленского напоминают избирателям, что нужно голосовать за, а не против какого-то кандидата, и не поддаваться на манипуляции

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215 человек

ИСПРАВЛЕНО: НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ НА 15.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 45,26% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ ВСЕХ ОКРУГОВ – ЦИК

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ НА 15.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 46,14% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ ВСЕХ 199 ОКРУГОВ – ЦИК

Избирательный участок в селе Лебединское Донецкой области начал работу – МВД и ЦИК

Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА