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16:43 21.04.2019

Обстановка на границе стабильная, КПВВ работают в штатном режиме – Госпогранслужба

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Обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая, отмечается уменьшение пассажиро-транспортного потока, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Обстановка на границе Украины стабильная и контролируемая. Особое внимание уделяется незаконным перемещением и попыток контрабанды. Кроме того, усиленно патрулируют акватории Черного и Азовского морей. В общем, отмечаем уменьшение пассажиро-транспортного потока", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

По данным ведомства, контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме, линию соприкосновения пересекло более 17 тыс. человек. Нарушений законодательства и правил пересечения линии соприкосновения не произошло. В то же время, по данным Госпогранслужбы, зафиксировано 8 случаев отказа в пересечении линии разграничения из-за проблем с документами.

Согласно сообщению службы, контрольные пункты на админграницах с Крымом также работают в штатном режиме, конфликтных ситуаций и провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Вместе с тем, по информации граждан, пересекающих админграницы в направлении материковой части Украины, оккупанты снова проводят опрос с целью установления, будут ли проезжающие голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Теги: #госпогранслужба #донбасс #выборы
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