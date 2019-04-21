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Выборы

16:34 21.04.2019

На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах президента Украины, явка 100%

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На антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование на выборах президента Украины, явка 100%

Голосование на выборах президента Украины на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось, проголосовали все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 человек, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Явка составила 100%", - отметили в министерстве.

Председателем участковой комиссии стал начальник экспедиции Игорь Дикий. Протоколы с результатами будут обнародованы после окончания голосования в Украине.

Как сообщалось, 31 марта в первом туре выборов на станции "Академик Вернадский" проголосовали 34 полярника.

Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента, однако не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

Теги: #академик_вернадский #выборы #станция #антарктическая #голосование
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