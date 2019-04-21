На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,21% избирателей по данным 190 округов – ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,21% по данным 190 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Винницкой области явка составила 45,52%, в Волынской - 43,77%, Днепропетровской - 50,91%, Донецкой - 45,01%, Житомирской - 44,63%, Закарпатской - 29,64%, Запорожской - 50,78%, Ивано-Франковской - 37%, Киевской - 48,03%, Кировоградской - 47,03%, Луганской - 45,05%, Львовской - 39,51%, Николаевской - 48,59%.

Одесская область показала явку 43,96%, Полтавская - 50,37%, Ровенская - 42,26%, Сумская - 47,93%, Тернопольская - 40,79%, Харьковская– 48,18%, Херсонская - 46,23%, Хмельницкая - 44,85%, Черкасская область - 47,34%, Черновицкая - 34,93%, Черниговская - 48,55%, г.Киев - 46,14%.