На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,25% избирателей по данным 171 округа – ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,25% по данным 171 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Винницкой области явка составила 45,52%, в Волынской - 43,9%, Днепропетровской – 50,92%, Донецкой - 45,01%, Житомирской - 45,42%, Закарпатской - 27,79%, Запорожской - 50,8%, Ивано-Франковской - 37%, Киевской - 48,2%, Кировоградской - 47,03%, Луганской - 46,2%, Львовской - 39,51%, Николаевской - 48,66%.

Одесская область показала явку 43,75%, Полтавская - 50,37%, Ровенская - 42,9%, Сумская - 47,81%, Тернопольская - 40,79%, Харьковская – 48,49%, Херсонская - 46,23%, Хмельницкая - 44,85%, Черкасская область - 46,96%, Черновицкая - 34,93%, Черниговская - 48,55%, г.Киев - 46,14%.