На выборах президента Украины на 15.00 проголосовали 45,32% избирателей по данным 110 округов – ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 15:00 воскресенья составила 45,32% по данным 110 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Винницкой области явка составила 45,71%, в Волынской - 44,72%, Днепропетровской – 50,61%, Донецкой - 45,29%, Житомирской - 46,03%, Закарпатской - 28,21%, Запорожской - 51,28%, Ивано-Франковской - 36,58%, Киевской - 47,65%, Кировоградской - 46,6%, Луганской - 47,22%, Львовской - 38,27%, Николаевской - 49,15%.

Одесская область показала явку 42,89%, Полтавская - 50,44%, Ровенская - 42,79%, Сумская - 47,81%, Тернопольская - 40,72%, Харьковская – 48,42%, Херсонская - 46,04%, Хмельницкая - 44,47%, Черкасская область - 47,07%, Черновицкая - 34,93%, Черниговская - 47,24%, г.Киев - 46,26%.