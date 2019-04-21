В США началось голосование на выборах президента Украины – посольство

Голосование на выборах президента Украины началось в США, сообщило посольство Украины в США в соцсети Twitter.

"В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

У #США розпочалось голосування у 2-му турі виборів Президента України 🇺🇦🇺🇸

Відкрилась закордонна виборча дільниця у м.Вашингтон 900089. pic.twitter.com/ZsPg8bKyfm — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 21 апреля 2019 г.

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