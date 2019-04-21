В харьковскую полицию поступило 32 сообщения о нарушениях, треть из них из-за нарушений в списках избирателей

По состоянию на 14:00 в органах полиции Харьковской области зарегистрировано 32 сообщения о нарушениях, связанных с выборами.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, больше всего жалоб на нарушения в списках избирателей. Люди сообщают также о фотографировании бюллетеней (5), проведении незаконной агитации (4 обращения), конфликтах на участках (3 обращения) и т.д.

По всем сообщениям проводится проверка.