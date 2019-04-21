Выборы2019

Выборы

15:06 21.04.2019

"Опора" заявляет о большом количестве наблюдателей, зарегистрировавшихся, но не работавших на выборах

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"Опора" заявляет о большом количестве наблюдателей, зарегистрировавшихся, но не работавших на выборах

Гражданская сеть "Опора" подготовит исследование "по фейковому наблюдению" на президентских выборах в Украине, заявляет председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Эта численность (наблюдателей – ИФ), которая была зарегистрирована в ОИК и обнародована на сайте ЦИК, не отвечает никакой действительности. Большинство зарегистрированных не работали и 31 марта (во время первого тура выборов – ИФ). У нас по этому поводу есть свои пояснения. Мы будем готовить отдельное обстоятельное исследование по фейковым наблюдениям", - сказала О.Айвазовская на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

При этом она отметила, что двум кандидатам было проблематично предоставить наблюдателей на почти 30 тысяч избирательных участков.

О.Айвазовская подтвердила, что в ходе второго тура выборов, который проходит, 21 апреля на избирательных участках "наблюдателей от кандидатов очень мало, практически нет".

Теги: #ольга_айвазовская #оик #цик #наблюдатели #опора
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