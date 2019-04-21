Возле посольства Украины в Варшаве очередь избирателей, пограничники организовали пропускной режим на участок – МВД

Возле посольства Украины в Варшаве сформировалась очередь избирателей, желающих проголосовать во втором туре выборов президента Украины, сообщает Министерство внутренних дел на своей странице в Фейсбук.

"В Варшаве возле посольства Украины образовалась очередь избирателей: пограничники организовали пропускной режим на избирательный участок. Сейчас процесс голосования проходит спокойно и организованно", - говорится в сообщении МВД.