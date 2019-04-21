Полиция вручает Зеленскому админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня – спикер штаба

Правоохранители вручают кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

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