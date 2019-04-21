Штаб Зеленского: явка на 12:00 составила 22,19%, фиксируются отдельные факты подвоза избирателей, распространения листовок против Зеленского

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского сообщили, что по их данным явка избирателей на выборах по состоянию на 12:00 составила 22,19%, активнее всего пока голосуют на юге и в центре Украины.

Как сообщил на брифинге координатор "Зе Команды" Александр Корниенко, фиксируются случаи подвоза избирателей на участки в Киеве и больших городах.

Также, по его словам, в столице возле участков распространяются листовки от организаций "Відсіч" и "Вільні люди", которые содержат антиагитацию против В.Зеленского.

"Кроме того, на участках в селах людям, особенно пожилого возраста, говорят, что если они против Порошенко, то нужно поставить "минус" против его фамилии", - отметил А.Корниенко.

Он также считает, что на выборах президента уже идет "обкатка" технологий, которые могут применяться на следующих парламентских выборах, в частности, "переосмысление, как делать сетку, как мотивировать избирателей".