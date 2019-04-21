Выборы2019

Выборы

14:10 21.04.2019

Более 430 сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию, "минирование" участка в Волновахе не подтвердилось

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Более 430 сообщений о нарушениях на выборах поступили в полицию, "минирование" участка в Волновахе не подтвердилось

В органы полиции по состоянию на 13.00 поступило 431 сообщение о нарушениях, связанных с избирательным процессом на выборах президента Украины.

"По каждому факту проводится проверка. По двум фактам - в Киеве и Запорожской области - сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Досудебные расследования начаты по ч.1 ст.158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня) Уголовного кодекса Украины", - цитирует заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича сайт Нацполиции.

По его данным, больше всего сообщений, связанных с избирательным процессом, поступило в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией - 64 факта, фотографированием бюллетеней – 22, угрозой физической расправой и подкупа избирателей - по 2 факта. Зафиксирован также один факт попытки выноса бюллетеня с избирательного участка.

"Кроме того, в полицию в Донецкой области поступило сообщение о минировании избирательного участка в городе Волноваха. Сейчас ведется проверка, на месте происшествия работает взрывотехническое подразделение Нацполиции", - сказал А.Фацевич.

В то же время, по данным Гражданской сети "Опора", речь идет об избирательном участке №140147 в округе №60.

"Сотрудники полиции и ГСЧС оперативно выехали на место инцидента, эвакуировали людей, которые на тот момент находились на УИК, и провели проверку. По состоянию на 13:30 факт минирования не подтвердился. Участок работает в штатном режиме", - сообщила "Опора".

Теги: #нацполиция #нарушения #выборы
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