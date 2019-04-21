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13:58 21.04.2019

Полиция проверяет информацию о минировании аэропорта, гостиницы и ТЦ в Харькове

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Около 13:00 воскресенья в полицию поступила информация о том, что в международном аэропорту "Харьков", гостинице Premier Palace Hotel Kharkiv, а также в торговых центрах "Аве Плаза" и "Ашан" заложена взрывчатка.

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан... Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиция в Харьковской области.

Теги: #проверка #минирование #харьков
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