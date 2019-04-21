Выборы2019

Выборы

13:41 21.04.2019

Джемилев прогнозирует, что на выборах проголосует около 3,5 тыс крымских татар-переселенцев и 700-800 оставшихся жить в Крыму

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Граждан Украины – крымских татар, приехавших специально из оккупированной территории Крыма на "материковую" часть страны для голосования на выборах президента - будет немного, прогнозирует народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Это далеко. И потом - это же большие риски… поэтому большого количества избирателей из оккупированного Крыма не ожидается… Из Крыма непосредственно выехали 700-800 человек", - сказал М.Джемилев в эфире телеканала "Прямой" в воскресенье.

По его словам, всего проголосуют около 3,5 тысяч крымских татар - переселенцев из Крыма.

М.Джемилев отметил, что для жителей полуострова, желающих проголосовать на выборах, надо дважды выехать из Крыма – "приехать, зарегистрироваться, потом снова уехать, потом приехать, огромные очереди (на административной границе – ИФ)".

Теги: #крымскиетатары #выборы
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