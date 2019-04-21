На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 18,13% избирателей по данным всех 199 округов – ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11.00 воскресенья составила 18,13% по данным, поступившим из всех 199 избирательных округов в стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Винницкой области явка составила 17,06%, в Волынской - 13,99%, Днепропетровской - 23,21%, Донецкой - 20,89%, Житомирской - 17,42%, Закарпатской - 8,64%, Запорожской - 24,62%, Ивано-Франковской - 10,81%, Киевской - 19,61%, Кировоградской - 21,35%, Луганской - 22,71%, Львовской - 12,14%, Николаевской - 22,95%.

Одесская область показала явку 17,35%, Полтавская - 22,53%, Ровенская - 13,84%, Сумская - 20,54%, Тернопольская - 11,6%, Харьковская – 19,63%, Херсонская - 22,06%, Хмельницкая - 15,89%, Черкасская область - 21,04%, Черновицкая - 10,9%, Черниговская - 20,13%, г.Киев - 16,45%.

Как сообщалось, в первом туре выборов президента Украины, который проходил 31 марта, явка избирателей по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,67% по данным 198 избирательных округов. Таким образом, во втором туре она на 1,46 процентных пункта больше.