Выборы2019

Выборы

13:32 21.04.2019

НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ НА 11.00 ПРОГОЛОСОВАЛИ 18,13% ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО ДАННЫМ ВСЕХ 199 ОКРУГОВ – ЦИК

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Теги: #молния
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