МВД может задействовать авиацию в случае необходимости в день выборов президента – замминистра Яровой
Глава Нацполиции: На утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области - в с.Лебединское
Полиция Шри-Ланки заранее предупреждала население о возможных атаках террористов во время Пасхи – СМИ
Джемилев прогнозирует, что на выборах проголосует около 3,5 тыс крымских татар-переселенцев и 700-800 оставшихся жить в Крыму
На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 18,13% избирателей по данным всех 199 округов – ЦИК
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