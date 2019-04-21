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13:15 21.04.2019

С начала суток обстрелов на Донбассе не было – Минобороны

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Ни один обстрел не был зафиксирован со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье с начала суток по состоянию на 12:00, сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12 часов обстрелы со стороны противника не зафиксированы. Наши подразделения надежно контролируют ситуацию, соблюдая условия прекращения огня", - говорится в сводке, опубликованной на сайте Минобороны.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко ранее сообщил о планах 18 апреля объявить режим прекращения огня на Донбассе к Пасхальным праздникам. Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что во время переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (ТКГ) РФ отказалась поддержать инициативу Украины объявить перемирие.

Теги: #оос #минобороны #обстрелы
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