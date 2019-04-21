Обнаженная по пояс активистка протестовала на участке, где голосовал Зеленский

Обнаженная по пояс гражданка провела акцию на избирательном участке в Оболонском районе Киева, где голосовал кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", девушка кричала "Хватит насиловать страну!" и обнажилась по пояс, когда В.Зеленский пришел на участок, чтобы проголосовать.

На животе у нее виднелась надпись на английском языке "Pig in a poke" (аналог выражения "Кот в мешке", который применил к В.Зеленскому на дебатах 19 апреля действующий президент Петр Порошенко - ИФ), и была нарисована голова свиньи.

Она кричала, что В.Зеленский может быть "ошибкой Украины". При этом также отметила, что выступает против обоих кандидатов в президенты.

Полиция девушку не задерживала, с ней провели профилактическую беседу, сообщили агентству правоохранители.