Выборы2019

Выборы

12:49 21.04.2019

Порошенко: Свободное волеизъявление граждан характеризует Украину как европейское государство

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Президент Украины Петр Порошенко констатирует, что организация выборов главы государства свидетельствует о свободном волеизъявлении граждан.

"Я горжусь тем, как в этом году организованы выборы. У нас свободное волеизъявление граждан. Мы имеем защищенную демократическую традицию. Именно это характеризует Украину как европейское государство", - сказал П.Порошенко журналистам после голосования в воскресенье в Киеве.

Он отметил, что за 5 лет Украина совершила огромный прогресс в интеграции и возвращении нации в семью европейских народов.

"Я твердо убежден, что во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш европейский прогресс и главное – евроатлантическая интеграция – не то, чтобы не был остановлен – мы точно это никому не позволим, и чтобы мы даже не замедлили путь наших реформ – европейских и евроатлантических", - подчеркнул президент.

Он указал важность того, чтобы во время голосования украинцы руководствовались разумом, "поскольку не смешно".

"Но сначала может быть немного смешно. Но потом чтобы не было больно", - сказал П.Порошенко.

По словам президента, украинские граждане во время голосования должны защитить все достижения страны за предыдущие пять лет.

"Не важна фамилия того, кто будет избран, чрезвычайно важны стратегия и путь, который нация и государство будут продолжать. И очень важно - не потерять страну! Сегодняшний выбор никак не менее важный, чем тот, который мы сделали в 2014 году", - отметил П.Порошенко.

Отвечая на вопрос журналистов, почему на избирательный участок не пришли дочери президента, П.Порошенко сообщил: "Дочки уже проголосовали, проголосовали уже два часа назад… Как проголосовали, они сказали, и я думаю, вы догадываетесь", - сообщил президент.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с президентом голосовали и члены его семьи.

Прямую трансляцию голосования П.Порошенко из избирательного участка №800588 в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины (Киев) вели украинские телеканалы, его общение с прессой освещали большое количество представителей СМИ.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны.

Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Теги: #порошенко #выборы
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