На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 18,04% избирателей по данным 194 округов – ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11.00 воскресенья составила 18,04% по данным 194 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 194 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 17,06%, в Волынской - 13,99%, Днепропетровской - 22,86%, Донецкой - 20,89%, Житомирской - 16,94%, Закарпатской - 8,64%, Запорожской - 24,62%, Ивано-Франковской - 10,81%, Киевской - 19,43%, Кировоградской - 21,35%, Луганской - 22,71%, Львовской - 12,14%, Николаевской - 22,95%.

Одесская область показала явку 17,42%, Полтавская - 22,53%, Ровенская - 13,84%, Сумская - 20,54%, Тернопольская - 11,6%, Харьковская– 19,63%, Херсонская - 20,06%, Хмельницкая - 15,89%, Черкасская область - 20,63%, Черновицкая - 10,9%, Черниговская - 20,14%, г.Киев - 16,45%.

Как сообщалось, в первом туре выборов президента Украины, который проходил 31 марта, явка избирателей по состоянию на 11:00 воскресенья составила 16,63% по данным 195 избирательных округов. Таким образом, по данным с подавляющего большинства округов, явка избирателей во втором туре выборов по состоянию на 11:00 на 1,41 процентных пункта больше, чем в первом туре.