Выборы2019

Выборы

12:41 21.04.2019

Избирательный участок в Донецкой области не открылся, так как комиссия не была сформирована - МВД

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Избирательный участок в Лебединском Донецкой области не открылся, поскольку фактически не собралась избирательная комиссия, пояснили в МВД.

"Там (на неоткрывшемся участке – ИФ) вообще комиссия не собралась", - сказал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, это "фактическая причина" того, что избирательный участок не работает.

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк добавил, ЦИК в настоящее время предпринимает меры для того, чтобы избиратели данного участка имели возможность проголосовать во втором туре выборов президента Украины.

В МВД пояснили, что речь идет о том, что изначально комиссия не была сформирована, поэтому не собралась и не заработала в день повторного голосования на выборах.

Теги: #мвд #участок
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